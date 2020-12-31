الرئيس عون: نعمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ما يستوجب تشكيل حكومة فاعلة يؤمل الا يتأخر تشكيلها اكثر مما حصل

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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى مواجهة التحديات التي يستقبل بها لبنان السنة الجديدة، وذلك بإرادة وعزم وتصميم لانه بذلك يمكن إيجاد مناخات ملائمة لتجاوز هذه التحديات، لا سيما منها وباء "كورونا" الذي يتطلب منا جميعاً وعياً للتعاطي معه بواقعية والتزام بكل الإجراءات التي تحد من انتشاره.

واكد الرئيس عون العمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يجتازها لبنان، لا سيما بعد جريمة التفجير في مرفأ بيروت، معتبراً ان مثل هذه المعالجة تستوجب وجود حكومة فاعلة يؤمل الا يتأخر تشكيلها اكثر مما حصل حتى الآن.

وزيرة الاعلام

الى ذلك، استقبل الرئيس عون في قصر بعبدا، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، وعرض معها الواقع الإعلامي في البلاد. بعد اللقاء، تحدثت الوزيرة عبد الصمد الى الصحافيين وقالت:

"زرت فخامة الرئيس للتهنئة بالاعياد، وعرضت الواقع المرير الذي يعيشه الاعلام اليوم، والاقتراحات التي نحملها لتحسين الوضع، خصوصاً وان الاعلام هو مجرد مرآة لواقعنا ويعكس ما يحصل، وفي حال اردنا تغيير هذا الواقع، لا يجب ان نكسر المرآة، بل تحسين الظروف. كما طرحت على رئيس الجمهورية انشاء جائزة بيروت للإنسانية، على ان يتم اطلاقها بشكل دوري في الرابع من آب من كل عام، تخليداً لذكرى شهداء الانفجار في مرفأ بيروت البعيد عن الإنسانية، والهدف منها هو دعم المبادرات والاعمال التي تروّج للإنسانية ولنبذ الكراهية والعنف والحقد."

وتابعت: "وتطرقنا ايضاً الى مواضيع وزارة الاعلام ودورها الحالي في ظل الازمات والخطط الإعلامية الموضوعة، وكانت هناك جملة تمنيات وتوصيات على امل النهوض والبدء بالعام الجديد في ظل حكومة فاعلة وقادرة على إدارة الأمور وبالأخص منها الطارئة، بغية إيجاد الحلول في اسرع وقت ممكن. وأتمنى للجميع اعياداً مجيدة بعيداً عن وباء كورونا وخالية من الامراض وحافلة بالامل والتفاؤل والإنجازات وبحكومة جديدة".

سئلت: تتزايد اعداد الإصابات بالكورونا. هل هناك توجه لاقفال البلد مجدداً؟

اجابت: يرتبط الاقفال بقرار لجنة التدابير الوقائية التي تنتظر بدورها نتائج سهرة رأس السنة، فإذا كانت هذه النتائج مشابهة لما شهدته ليلة الميلاد المجيد والتي كانت كارثية، فيمكن اتخاذ أي قرار بما يخدم ضبط الأمور ومراعاة السلامة العامة.

اجتماع الوفد المفاوض

ورأس الرئيس عون اجتماعاً ضم وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، ورئيس وفد المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسين، وأعضاء الوفد السادة: العميد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع النفط المهندس وسام شباط، والخبير الدكتور نجيب مسيحي.

وتم خلال الاجتماع عرض الخطوات التي سوف يتخذها لبنان تحضيراً لاستئناف المفاوضات في المواعيد المقبلة.

النائب السابق اميل رحمة

واستقبل الرئيس عون رئيس حزب "التضامن" النائب السابق اميل رحمة، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة. وقال النائب السابق رحمة ان الظروف الراهنة تتطلب تضامناً وتعاوناً حيث لا فائدة من المناكفات، لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تكون قادرة على مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان، وهذا يعني ان تكون حكومة ذات تمثيل عادل ومتوازن بين كل المكونات اللبنانية، وتضم شخصيات مشهود لها بخبرتها وكفاءتها والمامها بالشؤون الوطنية، حتى تتمكن من تحقيق نقلة نوعية في عمل السلطة التنفيذية تفرضها دقة المرحلة.

وأثار رحمة مع الرئيس عون الأوضاع الأمنية المضطربة في منطقة بعلبك – الهرمل وضرورة معالجتها بسرعة كي لا يستمر الفلتان الأمني، داعياً الى الإسراع في كشف ملابسات جريمة اغتيال الشاب جو بجاني في الكحالة وغيرها من الجرائم، معتبراً ان للسلطات ازمنة، واليوم هو زمن السلطة القضائية.