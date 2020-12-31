اليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29/12/2020، وأظهرت النتائج وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 29/12/2020 كالتالي:

"رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6702 (حالة إيجابية واحدة)".