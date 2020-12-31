لقاء بين الراعي وجريصاتي.. وهذا ما قاله عن تشكيل الحكومة

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أكد الوزير السابق سليم جريصاتي، إثر زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، أن "الصرح البطريركي، صرح بطريركي كبير"، وقال: "إن مرجعية بكركي مرجعية وطنية بكل المفاهيم والمعايير، والبطريرك الراعي ورئاسة الجمهورية على خط متوازن في موضوع خلاص لبنان، ولم أر أي تباين في وجهات النظر".

وعن العقبة في وجه تشكيل الحكومة، قال: "العقبات كثيرة ولكنها تبقى عقبات قابلة للحل إن صفت النيات، لدى الذين يتداولون في الشأن الحكومي. وأصحاب الربط والحل، يعرفون أن هناك حلولا ممكنة عند تأليف الحكومات، والحل الواحد هو الذي يعطينا إياه الدستور وهو العيش المشترك، أي المشاركة الفعلية في إنشاء السلطات".