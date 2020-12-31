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عناوين الصحف ليوم الخميس 31 كانون الأول 2020

31
DECEMBER
2020
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الأخبار : عام الانهيار والرهانات الخائبة: «تكيّف جماعي» مع اقتصاد «الكازينو»

الراعي يستأنف وساطته بعد الأعياد

التدقيق الجنائي: العقد باب جديد للعرقلة؟

 

 

الديار: أزمة الحكومة: المخارج مفقودة... وبكركي تستأنف مسعاها بعد عودة الحريري
هل تبادر الفاتيكان الى تدعيم مسار المبادرة الفرنسية مطلع العام الجديد؟
ماذا قالت الكتل النيابية لـ«الديــار» عن الاولويات بعد رأس السنة؟

 

 

نداء الوطن : ابراهيم على خط مبادرة الراعي... وعون يوفد جريصاتي إلى بكركي
تشكيلة الـ 18 "طارت": "حزب الله" يريدها عشرينية!

 

 


النهار: 2021 وراثة الكوارث ام قبس الانفراج؟

 

 


البناء: تصاعد الضغوط الأميركيّة على سورية: تزامن العدوان الإسرائيليّ مع هجمات الإرهاب
ترامب يحشد أنصاره في 6 ك2 بوجه الكونغرس... وحركات مريبة في المنطقة / إبراهيم في بكركي وإرسلان في بعبدا... والحكومة مؤجّلة... ونصرالله يتحدّث الأحد

 

 

اللواء: مَنْ يعمل على «عسكرة الأزمة» وفتح باب جهنم؟
إلى الإقفال در: الإصابات تلامس سقف الثلاثة آلاف.. وبعبدا تتبنى «العقدة الارسلانية»

 

 

الجمهورية: الـ 2020 راحلة .. والأزمات باقية

 

 


the daily star: After frustrating year, little hope for Lebanese in 2021

 

 

 

l'orient le jour: La menace du coronavirus plane sur le Nouvel An

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