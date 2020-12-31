أسرار الصحف ليوم الخميس 31 كانون الأول 2020

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نداء الوطن: خفايا

لم تشكل الأعياد مناسبة لإحداث أي تقارب بين حزب فاعل ومرجعية روحية، خصوصاً وأنّ الحزب لم يعايد المرجعية بالأعياد كما درجت العادة سابقاً.

يقوم عدد من رجال الأعمال في منطقة الشمال بشراء كميات من العملات المعدنية اللبنانية من فئة 250 ليرة، لتحقيق أرباح ناتجة عن قيمة المعادن المصنوعة منها التي أصبحت توازي أضعاف قيمتها النقدية.

حذر مرجع إداري من تفاقم أزمة النفايات في ظل غياب أي رؤية لوزارة البيئة، بالإضافة الى توقع انهيار منظومات تكرير الصرف الصحي بسبب عدم توفر التمويل لأعمال الصيانة وعدم وجود اعتمادات بالعملة الصعبة لتأمين قطع الغيار والمواد اللازمة للتشغيل.





اللواء: أسرار

همس

فهمت شخصية نافذة ان الأولوية لدى إدارة ماكرون ليس المبادرة، بل معالجة تفشي كورونا ومتحوراتها في فرنسا!



غمز

ترصد أطراف دبلوماسية وأخرى أمنية طبيعة التحوُّل الذي حدث في الحراك الطلابي، لتبني على الشيء مقتضاه!



لغز

تدخلت جهة نافذة، مرجعية أو قضائية لدى جهة مكلفة، لحسم جدل، كاد لو استمر ان يطيح بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

دعت مصادر حقوقيّة لقراءة متأنية مجدداً لما تضمّنه بيان المحقق العدلي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى والذي وجّه فيه الادعاء لرئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين، وفيه إشارة واضحة لتنسيق قضائي مع التحقيق الفرنسي الموازي. ووجدت المصادر في هذه الإشارة صلة بالادعاء على رئيس الحكومة، حيث هناك توجد الاعتبارات السياسيّة وسألت المصادر عن الأساس القانوني للتنسيق القضائي.



كواليس

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بين العرب المقيمين في بريطانيا فيديو لقناة المعارضة السعودية المرخص في بريطانيا «سعودية نيوز» يتضمّن تقريراً عن مداهمة قوة أميركيّة خاصة لمقرّ ولي العهد السعودي في مدينة نيوم ومصادرة معدّات إلكترونية وحواسيب وملفات خاصة.

الجمهورية: أسرار



الحكومة تؤلّف في الدوائر الخارجية

أكدت مصادر ديبلوماسية أنّ الحكومة تؤلّف في الدوائر الخارجية وهذا ليس بجديد فلا سُلطة في لبنان تأتي بلا رضا الخارج.

"طريقة التأليف قرّفتنا السياسة"

نُقل عن مسؤول كبير قوله: «الطريقة التي تؤلّف فيها الحكومة قرّفتنا السياسة واللي بيشتغل فيها».

"سيكون لنا كلام جديد"

قال مسؤول كبير إذا الّفوا الحكومة أول السنة الجديدة كان به وإذا لم يؤلّفوها سيكون لنا كلام جديد.. وسيسمعونه على الأرض.