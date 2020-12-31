بقرادوني يرجح أن يطول أمد تأليف الحكومة

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البناء: أشارت مصادر متابعة للملف الحكومي وتطوّرات الوضع الإقليمي والدولي لـ»البناء» إلى احتمال أن تتمكّن المساعي والوساطات التي ستنطلق مطلع الأسبوع في تسريع التفاهم على الحقائب الخلافية بين الرئيسين عون والحريري طالما أن العقدة داخلية أكثر منها خارجية، خالف الوزير السابق كريم بقرادوني هذا الرأي مرجحاً أن يطول أمد تأليف حكومة جديدة لأسباب عدة لا سيما إذا ما استمر الرئيس المكلف على أسلوبه المتبع في تأليف الحكومة فضلاً عن اهتزاز الثقة اكثر من مرة ومناسبة بين الرئيسين عون والحريري.

لكن بقرادوني لفت لـ»البناء» إلى أن «المبادرة الفرنسية مستمرة لوجود قرار فرنسي بمساعدة لبنان للخروج من أزمته نظراً لما يمثله لبنان من بُعد تاريخي ومصلحة حيوية لفرنسا».

ولم يعلّق بقرادوني الآمال على إحداث تغيير جذري في النظام السياسي اللبناني الذي يرتكز على الطائفية.

وفي معرض ردّه على دعوات بعض الجهات السياسية كالقوات اللبنانية التي تنادي بانتخابات نيابية مبكرة وتغيير الطبقة السياسيّة الحالية، قال بقرادوني: «النظام بحاجة إلى تغيير وإصلاح، لكن لا يحصل ذلك في ظل غرق لبنان بالأزمات الكبيرة التي تهدّد وجوده، بل يحتاج إلى حالة من الاستقرار تتيح إجراء حوار وطني للاتفاق على نظام جديد، أو إصلاحات في النظام الحالي».

والأفضل برأي بقرادوني، تأجيل البحث بمستقبل النظام لكي لا نخلق مشاكل أخرى، والتركيز على أولوية تأليف الحكومة والإسراع بمعالجة الأزمات للحفاظ على استقرار لبنان ووجوده.