آمال بانفراجات في 2021

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البناء: فيما يقفل العام 2020 آخر أيامه في ظل فراغ حكومي وأوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية تنذر بانهيار وشيك على الصعد كافة، يعلّق اللبنانيّون الآمال على العام المقبل علّه يشهد انفراجات حكوميّة واقتصاديّة ومعيشيّة تزيل الضائقة المعيشيّة وحدة الأزمات وشبح الغرق والجوع والفوضى الاجتماعية والأمنية.

على المستوى الحكومي لم تبرز أي معطيات جديدة بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من إجازته العائلية في الخارج التي لا تخلو بحسب مصادر «البناء» من فرصة للاستطلاع السياسي في الخليج وباريس ومن خلفهما الموقف الأميركي تجاه لبنان وعملية تأليف الحكومة.

ومن المتوقع أن يعود النشاط السياسي والحكومي إلى طبيعته مطلع الأسبوع المقبل وسط ترقب لحركة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي كما كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس.

وأفيد أن مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي يزور بكركي قبل ظهر اليوم للتشاور مع البطريرك الراعي في مستجدات الوضع الحكومي ومجمل الوضع العام، كما سيطلعه على موقف رئيس الجمهورية حيال وقائع اللقاء الأخير مع الرئيس المكلف وأسباب التأخير في إعلان الحكومة.

هذا بالإضافة الى التحرك الفرنسي المتوقع في مطلع العام الجديد.