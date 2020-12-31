تحرك لإبراهيم لإعادة تحريك عملية تشكيل الحكومة

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الديار : كشفت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان بكركي في صدد استئناف مبادرتها مع عودة الرئيس الحريري من الخارج، وان البطريرك الراعي عازم على القيام بمزيد من الجهود للدفع باتجاه الخلاص، وانه سيجدد ابلاغ المسؤولين المعنيين انه حاضر لاي تدخل مباشر من اجل تقريب وجهات النظر واخراج الحكومة من عنق الزجاجة.

وبرزت في هذا الاطار زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لبكركي حيث شكلت مناسبة للبحث في الوضع الحكومي والاوضاع الامنية.

وتوقعت المصادر ان يكون للواء ابراهيم مع مطلع العام الجديد تحرك ايضا في اطار السعي الى اعادة تحريك عملية تشكيل الحكومة انطلاقا من عودة اللقاءات بين عون والحريري.

وقالت المصادر ان تحرك ابراهيم مع استمرار مسعى البطريرك الماروني المدعم بكلام قداسة البابا فرنسيس الاخير حول لبنان بالاضافة الى الجهود والضغوط الفرنسية يمكن ان تفتح ثغرة في جدار الازمة الحكومية وتعيد النقاش الى سكة الحلول.