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الأنباء الكويتية : كان لافتا دخول الكونغرس الأميركي على خط إنفجار المرفأ، من خلال قراره بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تفجير مرفأ بيروت.

ولم يكن عرضيا سؤال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب حول الى اين ذهبت كمية الـ2200 طن من نيترات الأمونيوم، في المرفأ، على اساس أن تقرير الـ«أف بي آي» أشار الى ان الانفجار ناجم عن 500 طن من اصل اجمالي الكمية وهو 2700 طن؟

ووجه دياب مضبطة اتهام الى كل من تولى المسؤولية في مرفأ بيروت، كبيرا كان أو صغيرا، حيث سأل: من هو صاحب السفينة التي نقلت النيترات، وكيف دخلت ومن سمح لها بذلك، ومن صمت عن ذلك، كل هذه الفترة؟ ونقل عن دياب احتمال ان يكون تفجير المرفأ حصل من خلال «الريموت كونترول».