الحريري يعود بعد العطلة لكن لن يصعد إلى بعبدا .. ولن يعتذر

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الأنباء الكويتية : أشارت مصادر قريبة من المعارضة، لـ«الأنباء» الى ان الرئيس المكلف سعد الحريري سيعود الى بيروت بعد العطلة، لكنه لن يصعد الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس العماد ميشال عون، إلا بعد تلقيه معلومات تؤكد وجود معطيات كافية لإعلان التشكيلة الحكومية.

أما الحديث عن جره او استدراجه الى الاعتذار، فهو من ضمن مستحيلات هذه المرحلة، فلا رئيس الجمهورية يستطيع بحسب الدستور، ان يسحب التكليف النيابي منه بتشكيل الحكومة، ولا النواب الذين كلفوه يستطيعون، وهو لن يعتذر ذاتيا، طالما ان المبادرة الفرنسية قائمة.