التقرير اليومي لمستشفى الحريري الجامعي

A + A -

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 ، مبينا بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى وجاء فيه:





- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 630 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 19.



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 814 حالة شفاء.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.





- حالات وفاة: 2.