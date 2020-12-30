living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصادرة غالونات من البنزين ومفرقعات نارية مخزنة داخل محلين!

30
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ببيان، أنه "تنفيذا للبلاغ الصادر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود لجهة منع تخزين المحروقات السائلة بطريقة عشوائية لدى الشركات الخاصة والأفراد لأهداف مختلفة في الطوابق السفلية والأرضية ضمن المباني، قامت فرقة من فوج اطفاء مدينة بيروت بالكشف على محل لبيع الاقمشة والملبوسات في منطقة طريق الجديدة - شارع الحرش، حيث تبين لها أن صاحبه عمد الى تخزين حوالى 9 غالونات (سعة 10 و20 ليترا) تحتوي على مادة البنزين داخل غرفة تستعمل كمستودع داخل المحل المذكور وتشكل خطرا على السلامة العامة وسلامة الجوار في مخالفة واضحة وصريحة لبلاغ المحافظ عبود بمنع تخزين أي كمية من مادة البنزين في المحلات أو المستودعات ضمن المباني لأي سبب. وعلى الفور، تمت مصادرة الكمية الموجودة ونقلها إلى مكان آمن لإجراء المقتضى القانوني".

ولفتت إلى أن "فرقة الإطفاء كانت كشفت، في وقت سابق، على إحدى المؤسسات التجارية التي تعنى بتجارة المفرقعات النارية في منطقة رأس النبع، وتبين أنها تقوم بتخزين كمية من المفرقعات النارية بطريقة غير قانونية في إحدى الغرف داخل المؤسسة، وهي تشكل خطرا على السلامة العامة. وعلى الفور، تم ضبط تلك المواد ومصادرتها ونقلها إلى مكان آمن لإجراء المقتضى القانوني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout