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دياب لـ"رويترز": مسؤولون غربيون أبلغوني بأن هناك "قرارا دوليا" بعدم مساعدة لبنان

30
DECEMBER
2020
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن "لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى، بينما يثير انهيار مالي في البلاد مخاوف من تزايد الجوع".

وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم. وأثارت نذر نهاية للدعم تحذيرات من الأمم المتحدة من "كارثة اجتماعية".

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال دياب أيضا إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك "قرارا دوليا" بعدم مساعدة لبنان بسبب دور حزب الله المدعوم من إيران في البلاد.

وقال دياب إنه علم فقط بوجود ملياري دولار في احتياطيات أجنبية متبقية للدعم من تعليقات تلفزيونية أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي.

وأضاف قائلا "لقد سألته عدة مرات. ولم أتلق شيئا رسميا". وقال دياب إن "المبلغ أكبر مما كان متوقعا وسيستمر ستة أشهر إذا طبقنا نظام البطاقات".

ولم يرد متحدث باسم مصرف لبنان حتى الآن على طلب للتعقيب.

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