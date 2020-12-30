اكثر من ١٠٠ اصابة بمحافظة لبنانية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية!!

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سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار "103 مصابين خلال الساعات ال24 الماضية، و60 حالة شفاء. وتوزعت الإصابات الجديدة على القرى والبلدات التالية:



الحيصة 12، القبيات 7، حلبا 6، منيارة 7، رحبة 7، ببنين 5، القريات 5، برقايل 4، الزواريب 3، جبرايل 3، حبشيت 2، هيتلا 2، مشحا 2، الشيخ محمد 2، خريبة الجندي 2، بيت ملات 2، وادي خالد، بيت ملات.



وإصابة واحدة في بلدات: بزال، عين الذهب، السويسة، الجديدة، عندقت، وادي الجاموس، ذوق الحصنية، مجدلا، مشمش، حرار، العبودية، عكار العتيقة، كفر حرة، تلعباس الغربي، بيت الحوش، الدوسة، عرقا، شدرا، النفيسة، قبعيت، بيت يونس، القليعات، تلحميرة، تلبيرة، الشقدوف، ضهر القنبر، منجز، قنية، تلحياة، السنديانة".



وأشار الى أن "عدد المصابين المسجلين في عكار بلغ منذ بدء الازمة 4561، والحالات الايجابية قيد المعالجة 869، وحالات الحجر المنزلي 1009 قيد المراقبة والمتابعة. كما بلغ اجمالي حالات الشفاء 3618، واستقر اجمالي عدد الوفيات على 74 حالة".