متى قد يكون السعال علامة سيئة ؟ (د. حنينا ابي نادر)

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يُمكن أن تكون أسباب السعال فيروسية أو ناجمة عن الارتجاع المريئي وصولاً إلى حالات أكثر خطورة عندما يشكو المريض أيضًا مما يُمكن أن يصطحب السعال مثل التعرّق اللّيلي ، أو خسارة الوزن ، أو ارتفاع حرارة الجسم ، أو إزرقاق الجلد ، أو التنفّس السريع ، أو ألم الصدر ، أو عُسر البلع . كما يُعتبر الدّم في البلغم أكثر إثارة للقلق خصوصًا لدى المدخنين بيد أنّه قد يكون ناجمًا أيضًا عن التهاب الشعب الهوائية أو عن الإصابة بمرض السل . وقد يكون سرطان الرئة و سرطان الغدد اللّيمفاوية من الأسباب الخطيرة .

أما السعال المُزمن فيتم فحصه بشكلٍ متوسّع أكثر كما يحتاج إلى تقييم مفصّل (لمدة تتجاوز 8 أسابيع) . وفي هذا الصدد ، يُمكن أن يُعزى السعال المصحوب ببلغم كثيف (عند الاستلقاء مع الشعور برائحة كريهة) إلى تقصّر وتوسُّع القصبات الهوائية bronchiectasis . وقد يكون مرض الإنسداد الرئوي المزمن COPD وأمراض التليّف الرئوي (بين الأنسجة الخلوية interstitial) بالإضافة إلى قصور القلب ، وراء الأسباب الإضافية للسعال . كما أنّ السعال المعتاد (نفسي المنشأ) قد يكون ممكنًا .

وعادةً ما يعاني المدخنون من السعال الحاد . ومن جهته ، يتكرّر سعال الربو بوتيرة أكبر مساءً ويُسمع صوت أزيز التنفّس في العيادة عند استعمال سمّاعة الطبيب . أما السعال الجاف فقد يُعزى إلى الالتهاب الرئوي الفَصّي lobar pneumonia . وتجدر الإشارة إلى إمكانية طلب إجراء اختبار وظائف الرئة PFT الذي لا يستلزم إدخال أي أدوات في الجسم والذي يُظهر إلى أي مدى تعمل الرئتين بشكل جيد (حجم الرئة والسعة ومعدل التدفق وتبادل الغازات) .

وأخيرًا ، نذكر أنّ السعال المُزمن المجهول السبب قد يكون مختلفًا عن غيره كذلك وعادةً ما يتم معالجته بشكلٍ مختلف . ويُمكن أن تتمثل مضاعفات السعال في الضرر الذي يصيب الحنجرة ، وفي احمرار العينين ، والإغماء ، واسترواح الصّدر pneumothorax .

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