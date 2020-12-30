تسجيل 10 حالات جديدة في منطقة مرجعيون

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أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، في بيان، تسجيل 10 حالات جديدة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، كما يلي:



حالات جديدة: 3 الصوانة - 2 ديرسريان - 2 ميس الجبل - 1 دبين - 1 كفركلا - 1 الخيام

حالات وافدة: لا يوجد

حالات الشفاء : خمسة حالات: 2 الصوانة - 2 كفركلا - 1 الخيام

حالات الوفاة: لا يوجد.



واشارت الى ان "عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 968 إصابة و 737 حالة شفاء و 28 حالة وفاة. وانه يوجد حاليا قيد المتابعة 174 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 167 منهم قيد الحجر المنزلي و 7 حالات تتلقى العلاج في المستشفى".