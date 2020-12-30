هيئة قضاء زحلة في التيار: لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة كما تكثيف الدوريات نهارا وليلا

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بيان صادر عن هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر:



"في ظل موجة السرقات والخطف والتعدي على الاملاك في الآونة الاخيرة في اكثر من حي ومنطقة في قلب مدينتنا زحلة ، وفي ظل تكاثر التلميح باللجوء الى الامن الذاتي ، تتمنى هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر على الفاعليات السياسية والحزبية والروحية في المدينة ضبط النفس لان التعويل اليوم وفي كل يوم على ان تأخذ القوى الامنية دورها في تحمل مسؤولية حماية المواطنين . لذلك تطلب الهيئة منها اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة كما تكثيف الدوريات نهارا وليلا كي لا يضطر اهالي المدينة على حماية انفسهم بالطريقة التي لم نشجع عليها يوما ولا نتمنى الوصول اليها وهي الامن الذاتي".