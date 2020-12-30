شكوى ضد النائب هادي أبو الحسن وتلفزيون "الجديد"

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تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بواسطة وكيلها المحامي سليمان سليمان، بشكوى أمام محكمة المطبوعات ضد النائب هادي أبو الحسن، شركة تلفزيون الجديد، المديرة المسؤولة عن البرامج السياسية في المحطة المشار اليها، والصحافية سمر أبو خليل، وذلك على خلفية ما أدلى به أبو الحسن في مقابلة مع أبو خليل ضمن برنامج "الحدث" بتاريخ16/12/2020، وروّج له تلفزيون الجديد في نشراته الإخبارية، زاعماً أن القاضية إسكندر تعمل في غرفة سوداء يديرها النائب جبران باسيل، كون هذا الخبر كاذب ومختلق ولا أساس له من الصحة.