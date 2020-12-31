فرصة حقيقية متاحة أمام المقيمين في لبنان للفوز بـ401 مليون دولار في يانصيب Mega Millions الأميركي يوم الجمعة هذا

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قد يكون عام 2021 الجديد عامًا لا كغيره إذا حالفك الحظ لربح جائزة كبرى ضخمة خلال فترة الأعياد. يانصيب Mega Millions الأميركي يقدم جائزة كبرى هائلة بقيمة 401 مليون دولار أميركي قبل نهاية العام هذا، وللروعة، ستتمكن من المشاركة في هذا السحب الاحتفالي مباشرةً من لبنان.

جائزة Mega Millions الكبرى هي الأضخم في العالم اليوم وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار أميركي في السحب المقبل. أما يانصيبPowerball فلا يختلف كثيرًا عن Mega Millions إذ تصل قيمة الجائزة الكبرى في سحبه المقبل إلى 363 مليون دولار أميركي. من هنا، فإن الفوز بإحدى هاتين الجائزتين الكبريين أو بواحدة من الجوائز الثانوية في لعبتَي اليانصيب هاتين، سيكون حقًّا أفضل هدية في عيد رأس السنة.

إذا كنت تتساءل كيف ستتمكن من الفوز بثروة مماثلة من دون مغادرة الأراضي اللبنانية، ستتفاجأ بأن في استطاعتك شراء تذاكر اليانصيب الأميركي الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter.com.

حتى الآن، جل ما تمكن المقيمون في لبنان من فعله هو التطلع بحسرة إلى هواة اليانصيب في الولايات المتحدة، حيث تباع تذاكر Mega Millions وPowerball وألعاب اليانصيب الأخرى الخاصة بكل ولاية. فالسفر إلى الولايات المتحدة لمجرد المشاركة في سحب اليانصيب أمر غير عملي، ومكلف جدًّا بطبيعة الحال.

هذا ما يفسر على الأرجح توجه آلاف المقيمين في لبنان إلى الاستعانة بخدمات شراء التذاكر عبر الإنترنت من theLotter.com للحصول على تذاكر رسمية لسحوبات Mega Millions وPowerball وأكثر من 45 يانصيبًا آخر من حول العالم. يمكنك التمتع بلعب اليانصيب عبر الإنترنت من راحة منزلك في لبنان، وإذا حالف الحظ أحدًا من لبنان للفوز بالجائزة الكبرى، فسيصبح عندئذٍ أحد أثرى أثرياء العالم بين ليلة وضحاها.

كيف يمكنك الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 401 مليون دولار من لبنان:

1. افتح حسابًا على موقع theLotter.com، الخدمة الرائدة عالميًّا لبيع تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.

2. اختر يانصيب Mega Millions من بين أكثر من 45 يانصيبًا متوافرًا على الموقع.

3. املأ تذكرتك بالأرقام المفضَّلة لديك أو الجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يوفره لك نظام الكومبيوتر.

4. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك.

5. قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

طريقة عمل theLotter

يشرح الناطق الرسمي باسم theLotter أدريان كورمانز أن عندما تطلب تذاكر اليانصيب الأميركي الرسمية عبر الموقع، فإن "وكلاء theLotter المحليين في الولايات المتحدة يشترون تذاكرك بالنيابة عنك. في المقابل، يزيد الموقع رسوم العملية على كلفة تذاكرك وتتلقى نسخًا عن هذه التذاكر قبل السحب. عندما تفوز بإحدى الجوائز، ستكون لك بالكامل إذ لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الرابحة".

حالف الحظ حتى اليوم أكثر من 6 ملايين رابح من كل أنحاء العالم، إذ قاموا بشراء تذاكرهم عبر الإنترنت من خلال theLotter، وفازوا بجوائز فاقت قيمتها الـ100 مليون دولار أميركي من دون أن تطأ أقدامهم أرض الولايات المتحدة. الفائزة الأكثر حظًّا لتاريخه لدى الموقع هي أورا د. من باناما، وهي امرأة متقاعدة كانت لا تزال تعمل لتعيل أولادها. كانت أورا هي الفائزة الوحيدة بجائزة Florida Lotto الكبرى في سحب تموز 2017، وربحت الجائزة كاملةً بقيمة 30 مليون دولار أميركي.

إن كان في استطاعة مقيم في باناما المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية وشراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال theLotter، فالأمر ممكن للمقيمين في لبنان أيضًا.

المشاركة في ألعاب اليانصيب الأضخم في العالم من خلال theLotter هو عملية بسيطة وآمنة ومضمونة، ويُعجب اللاعبون في كل مكان بسهولة عملية شراء تذاكر اليانصيب الرسمية عبر الإنترنت.

إذا كان أكثر ما تتمناه بحلول العام 2021 هو أن يحالفك الحظ لتفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 401 مليون دولار أميركي، احصل على تذاكر Mega Millions الرسمية عبر الإنترنت من خلال thelotter.com من راحة منزلك في لبنان.

نتمنى لك حظًّا سعيدًا ونرجو منك اللعب بمسؤولية!