living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرصة حقيقية متاحة أمام المقيمين في لبنان للفوز بـ401 مليون دولار في يانصيب Mega Millions الأميركي يوم الجمعة هذا

31
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قد يكون عام 2021 الجديد عامًا لا كغيره إذا حالفك الحظ لربح جائزة كبرى ضخمة خلال فترة الأعياد. يانصيب Mega Millions الأميركي يقدم جائزة كبرى هائلة بقيمة 401 مليون دولار أميركي قبل نهاية العام هذا، وللروعة، ستتمكن من المشاركة في هذا السحب الاحتفالي مباشرةً من لبنان.

 

جائزة Mega Millions الكبرى هي الأضخم في العالم اليوم وتبلغ قيمتها 401 مليون دولار أميركي في السحب المقبل. أما يانصيبPowerball  فلا يختلف كثيرًا عن Mega Millions إذ تصل قيمة الجائزة الكبرى في سحبه المقبل إلى 363 مليون دولار أميركي. من هنا، فإن الفوز بإحدى هاتين الجائزتين الكبريين أو بواحدة من الجوائز الثانوية في لعبتَي اليانصيب هاتين، سيكون حقًّا أفضل هدية في عيد رأس السنة.

إذا كنت تتساءل كيف ستتمكن من الفوز بثروة مماثلة من دون مغادرة الأراضي اللبنانية، ستتفاجأ بأن في استطاعتك شراء تذاكر اليانصيب الأميركي الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter.com.

حتى الآن، جل ما تمكن المقيمون في لبنان من فعله هو التطلع بحسرة إلى هواة اليانصيب في الولايات المتحدة، حيث تباع تذاكر Mega Millions وPowerball وألعاب اليانصيب الأخرى الخاصة بكل ولاية. فالسفر إلى الولايات المتحدة لمجرد المشاركة في سحب اليانصيب أمر غير عملي، ومكلف جدًّا بطبيعة الحال. 

هذا ما يفسر على الأرجح توجه آلاف المقيمين في لبنان إلى الاستعانة بخدمات شراء التذاكر عبر الإنترنت من theLotter.com للحصول على تذاكر رسمية لسحوبات Mega Millions وPowerball وأكثر من 45 يانصيبًا آخر من حول العالم. يمكنك التمتع بلعب اليانصيب عبر الإنترنت من راحة منزلك في لبنان، وإذا حالف الحظ أحدًا من لبنان للفوز بالجائزة الكبرى، فسيصبح عندئذٍ أحد أثرى أثرياء العالم بين ليلة وضحاها.

 

كيف يمكنك الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 401 مليون دولار من لبنان:

1. افتح حسابًا على موقع theLotter.com، الخدمة الرائدة عالميًّا لبيع تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.

2.  اختر يانصيب Mega Millions من بين أكثر من 45 يانصيبًا متوافرًا على الموقع.

3. املأ تذكرتك بالأرقام المفضَّلة لديك أو الجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يوفره لك نظام الكومبيوتر.

4. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate  لتزيد من فرص فوزك.

5. قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

 

طريقة عمل theLotter

يشرح الناطق الرسمي باسم theLotter أدريان كورمانز أن عندما تطلب تذاكر اليانصيب الأميركي الرسمية عبر الموقع، فإن "وكلاء theLotter المحليين في الولايات المتحدة يشترون تذاكرك بالنيابة عنك. في المقابل، يزيد الموقع رسوم العملية على كلفة تذاكرك وتتلقى نسخًا عن هذه التذاكر قبل السحب. عندما تفوز بإحدى الجوائز، ستكون لك بالكامل إذ لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الرابحة".

حالف الحظ حتى اليوم أكثر من 6 ملايين رابح من كل أنحاء العالم، إذ قاموا بشراء تذاكرهم عبر الإنترنت من خلال theLotter، وفازوا بجوائز فاقت قيمتها الـ100 مليون دولار أميركي من دون أن تطأ أقدامهم أرض الولايات المتحدة. الفائزة الأكثر حظًّا لتاريخه لدى الموقع هي أورا د. من باناما، وهي امرأة متقاعدة كانت لا تزال تعمل لتعيل أولادها. كانت أورا هي الفائزة الوحيدة بجائزة Florida Lotto الكبرى في سحب تموز 2017، وربحت الجائزة كاملةً بقيمة 30 مليون دولار أميركي.

إن كان في استطاعة مقيم في باناما المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية وشراء التذاكر عبر الإنترنت من خلال theLotter، فالأمر ممكن للمقيمين في لبنان أيضًا.

المشاركة في ألعاب اليانصيب الأضخم في العالم من خلال theLotter هو عملية بسيطة وآمنة ومضمونة، ويُعجب اللاعبون في كل مكان بسهولة عملية شراء تذاكر اليانصيب الرسمية عبر الإنترنت.

إذا كان أكثر ما تتمناه بحلول العام 2021 هو أن يحالفك الحظ لتفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 401 مليون دولار أميركي، احصل على تذاكر Mega Millions الرسمية عبر الإنترنت من خلال thelotter.com من راحة منزلك في لبنان.

نتمنى لك حظًّا سعيدًا ونرجو منك اللعب بمسؤولية!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout