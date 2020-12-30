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أعلن كاهن رعية حلبا للروم الارثوذكس الأب فؤاد مخول اصابته بفيروس كورونا، اثر اجرائه فحص الـ PCR التي اتت نتيجته إيجابية، وهو ملتزم الحجر المنزلي مدة 14 يوما ويعتذر ممن خالطهم في الأيام القليلة الماضية وفي فترة الاعياد واثناء الخدمة في الكنسية، وتمنى الشفاء لجميع المصابين، داعيا ابناء الرعية والبلدة "الى التنبه حفاظا على سلامتهم و سلامة محيطهم".

وقد تمت اليوم عملية رش وتعقيم شاملة لكنيسة حلبا الارثوذكسية والقاعات الملحقة بها، استعدادا لقداس رأس السنة.

يشار الى أن مجموع الحالات الايجابية في بلدة حلبا بلغ 55 حالة حتى الان.