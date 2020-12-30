هكذا سيكون طقس ليلة رأس السنة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على الجبال كما تنشط الرياح احيانا في شمال البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال و البقاع.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتحول مساء الى غائم جزئيا مع تشكل الضباب على الجبال كما تنشط الرياح احيانا في شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية خلال الفترة المسائية كما تنشط الرياح احيانا شمال البلاد.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 2 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 8 و25 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70% .

– حال البحر: هادىء حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,43

– ساعة غروب الشمس: 16,39