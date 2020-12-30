حزب الله : الجميع يريدنا ان نضغط على حليفنا «العوني» .. ولكن ...

الجمهورية: برز موقف لـ»حزب الله» عَبّر عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، في حديث تلفزيوني، فقال: «إنّ الجميع يريدنا ان نضغط على حليفنا «العوني» ليتخلّى عن شروطه، لكنّ المسألة تتطلب تنازلات من الجميع.» وأكد أنه «لم يتمكّن أحد حتى اللحظة من تأكيد ما قيل عن انّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مُربَك لأنّ هناك فيتو أميركياً على عدم مشاركة «حزب الله»، حتى باختصاصيين، في الحكومة».
وردّ فياض على سؤال عن مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن الحليف، قائلاً: «فلنُطلق المواقف بواقعية ومسؤولية، والحريري يدرك انّ «حزب الله» مَرن بتشكيل الحكومة، وما يتّصل بنا جَرت معالجته بهدوء». ورأى أنّ «التحليلات التي تربط تشكيل الحكومة باستلام جو بايدن الرئاسة الأميركية غير مقنعة»، مركّزا على أنّ «العقبات داخلية، والحلول يجب أن تكون داخلية». وتوجّه إلى مَن يراهن على تشكيل الحكومة بعد تسلّم بايدن، قائلاً: «ما لم تعالج العقبات الداخلية فالحكومة لن تولد قريباً، حتى لو استلم بايدن الحكم».