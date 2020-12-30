حزب الله : الجميع يريدنا ان نضغط على حليفنا «العوني» .. ولكن ...

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الجمهورية: برز موقف لـ»حزب الله» عَبّر عنه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، في حديث تلفزيوني، فقال: «إنّ الجميع يريدنا ان نضغط على حليفنا «العوني» ليتخلّى عن شروطه، لكنّ المسألة ‏تتطلب تنازلات من الجميع‎.‎» وأكد أنه «لم يتمكّن أحد حتى اللحظة من تأكيد ما قيل عن انّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مُربَك ‏لأنّ هناك فيتو أميركياً على عدم مشاركة «حزب الله»، حتى باختصاصيين، في الحكومة».‎

وردّ فياض على سؤال عن مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن الحليف، قائلاً: «فلنُطلق المواقف بواقعية ‏ومسؤولية، والحريري يدرك انّ «حزب الله» مَرن بتشكيل الحكومة، وما يتّصل بنا جَرت معالجته بهدوء»‎.‎ ورأى أنّ «التحليلات التي تربط تشكيل الحكومة باستلام جو بايدن الرئاسة الأميركية غير مقنعة»، مركّزا على أنّ «العقبات داخلية، ‏والحلول يجب أن تكون داخلية»‎. وتوجّه إلى مَن يراهن على تشكيل الحكومة بعد تسلّم بايدن، قائلاً: «ما لم تعالج العقبات الداخلية فالحكومة لن تولد قريباً، حتى لو استلم بايدن الحكم».‎