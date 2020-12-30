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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 كانون الأول 2020

30
DECEMBER
2020
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 الأخبار: مناورة «الركن الشديد»: غزة ليست الحلقة الأضعف

استهداف «القرض الحسن»: عدوان جديد على بيئة المقاومة

 

 

 

نداء الوطن : دعوى الإرتياب: تسليم الملف "غير ملزم" والتمييزية بين "اجتهادَين"
"ردّ مفصّل" من صوّان و"جواب مبكّل" من نقابة المحامين

 

 

 

 

النهار: عند نهايات السنة الأسوأ: لبنان الضحية القياسية

 

 

 

 

الديار: فرنسا متمسكة بمبادرتها تجاه لبنان ولكن هل القوى السياسية متمسكة بالمبادرة الفرنسية ؟
دياب يؤكد ان 500 طن من «النيترات» فقط انفجرت في المرفأ ويقول انهم بحثوا عبر الانترنت عن ماهية المادة !
وزارة الصحة تستبدل الإقفال العام بعزل المناطق الموبؤة

 

 



اللواء: سلطة الإخفاقات تحيل جبل الأزمات إلى عام «التسوية المستحيلة»
دياب «المجروح»: لِمَ لم يدعِ صوان على قاضٍ أو أمني؟.. الاقفال لـ15 يوماً وارد بعد 4 ك2

 

 

 


الجمهورية: الأنظار على بكركي والإليزية

إحتجاجات رفضاً لدولرة الأقساط

 

 

 

البناء: مناورة عسكريّة في غزة تحيّة لذكرى سليمانيّ وتحذير للاحتلال من المخاطرة بالعدوان
كلام نصرالله عن أزمة الثقة يفتح الباب لوساطات تُخرج الحكومة من عنق الزجاجة / دياب يرفع الصوت بوجه التحقيق: لماذا لم يسأل العارفون بالنيترات ومخاطرها وصمتوا؟

 

 

 

 

l'orient le jour: Taux de change et subventions : retour sur les bricolages de la BDL (I/II)

 

 

 

 

the daily star: French initiative to save Lebanon still in place

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