عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 كانون الأول 2020

A + A -

الأخبار: مناورة «الركن الشديد»: غزة ليست الحلقة الأضعف

استهداف «القرض الحسن»: عدوان جديد على بيئة المقاومة





نداء الوطن : دعوى الإرتياب: تسليم الملف "غير ملزم" والتمييزية بين "اجتهادَين"

"ردّ مفصّل" من صوّان و"جواب مبكّل" من نقابة المحامين

النهار: عند نهايات السنة الأسوأ: لبنان الضحية القياسية

الديار: فرنسا متمسكة بمبادرتها تجاه لبنان ولكن هل القوى السياسية متمسكة بالمبادرة الفرنسية ؟

دياب يؤكد ان 500 طن من «النيترات» فقط انفجرت في المرفأ ويقول انهم بحثوا عبر الانترنت عن ماهية المادة !

وزارة الصحة تستبدل الإقفال العام بعزل المناطق الموبؤة





اللواء: سلطة الإخفاقات تحيل جبل الأزمات إلى عام «التسوية المستحيلة»

دياب «المجروح»: لِمَ لم يدعِ صوان على قاضٍ أو أمني؟.. الاقفال لـ15 يوماً وارد بعد 4 ك2



الجمهورية: الأنظار على بكركي والإليزية



إحتجاجات رفضاً لدولرة الأقساط

البناء: مناورة عسكريّة في غزة تحيّة لذكرى سليمانيّ وتحذير للاحتلال من المخاطرة بالعدوان

كلام نصرالله عن أزمة الثقة يفتح الباب لوساطات تُخرج الحكومة من عنق الزجاجة / دياب يرفع الصوت بوجه التحقيق: لماذا لم يسأل العارفون بالنيترات ومخاطرها وصمتوا؟

l'orient le jour: Taux de change et subventions : retour sur les bricolages de la BDL (I/II)

the daily star: French initiative to save Lebanon still in place