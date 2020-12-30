عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 كانون الأول 2020

الأخبار: مناورة «الركن الشديد»: غزة ليست الحلقة الأضعف
استهداف «القرض الحسن»: عدوان جديد على بيئة المقاومة
نداء الوطن : دعوى الإرتياب: تسليم الملف "غير ملزم" والتمييزية بين "اجتهادَين"
"ردّ مفصّل" من صوّان و"جواب مبكّل" من نقابة المحامين
النهار: عند نهايات السنة الأسوأ: لبنان الضحية القياسية
الديار: فرنسا متمسكة بمبادرتها تجاه لبنان ولكن هل القوى السياسية متمسكة بالمبادرة الفرنسية ؟
دياب يؤكد ان 500 طن من «النيترات» فقط انفجرت في المرفأ ويقول انهم بحثوا عبر الانترنت عن ماهية المادة !
وزارة الصحة تستبدل الإقفال العام بعزل المناطق الموبؤة
اللواء: سلطة الإخفاقات تحيل جبل الأزمات إلى عام «التسوية المستحيلة»
دياب «المجروح»: لِمَ لم يدعِ صوان على قاضٍ أو أمني؟.. الاقفال لـ15 يوماً وارد بعد 4 ك2
الجمهورية: الأنظار على بكركي والإليزية
إحتجاجات رفضاً لدولرة الأقساط
البناء: مناورة عسكريّة في غزة تحيّة لذكرى سليمانيّ وتحذير للاحتلال من المخاطرة بالعدوان
كلام نصرالله عن أزمة الثقة يفتح الباب لوساطات تُخرج الحكومة من عنق الزجاجة / دياب يرفع الصوت بوجه التحقيق: لماذا لم يسأل العارفون بالنيترات ومخاطرها وصمتوا؟
l'orient le jour: Taux de change et subventions : retour sur les bricolages de la BDL (I/II)
the daily star: French initiative to save Lebanon still in place