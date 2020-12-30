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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 كانون الأول 2020

30
DECEMBER
2020
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إن التحفّظات المتبادلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تطال اسمين من كل طرف ومصير حقيبة ووزيرها، ولذلك تعتقد المصادر بأن الطريق ليس مسدوداً وأن مساعي الوساطة بعد أول العام قد تنجح بتدوير الزوايا لتبصر الحكومة النور في العشرة الأولى من الشهر الأول.


كواليس

قالت مصادر أمنيّة أوروبيّة إن المناورة الفلسطينية العسكرية وبعد كلام الأمين العام لحزب الله تمثل إشارات هامة لتصاعد التوتر في المنطقة ولو من باب الجهوزيّة للردّ على أي عمل عسكري أميركي أو إسرائيلي في الوقت المتبقي من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ودعت المصادر لأخذ هذه الجهوزيّة في الحساب قبل التورّط بأي عمل أمني أو عسكري.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تردد أن الرئيس سعد الحريري سيتلقى لقاح "كورونا" خلال زيارته السعودية.

 

خلال مرحلة التحقيق في اختلاسات الأمن العام ووجود المؤهل فرحات (الذي تم تحميله المسؤولية وحيداً) في السجن، زاره عميد عارضاً عليه صفقة يعترف بموجبها باختلاس نحو 900 مليون ليرة من أصل المليارات المختلسة، وتنتهي القصة بعقوبة مسلكية من دون مراجعة النيابة العامة، فرفض فرحات العرض على طريقة "عليي وعلى اعدائي"، حينها أبلغت النيابة بالأمر.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تواجه دولة إقليمية كبرى مشكلة حرمانها من عقود الاستثمار في إعادة إعمار دولة قريبة بالرغم من المليارات الطائلة التي دفعتها هناك.


غمز
يتساءل دبلوماسي غربي عن الجهة التي ستعيد وصل ما انقطع، بعد اللقاء الأخير، بين بعبدا و«بيت الوسط»؟


لغز
فاجأت بعض الأسماء المرشحة من تيّار نافذ، المعنيين بتأليف الحكومة، إلى درجة الصدمة المضحكة!

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