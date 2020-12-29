الرئيس حسان دياب يخرج عن صمته .. وهذا ما كشفه

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اشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى انه إذا كان لدى المحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي فادي صوان اي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور. اضاف قائلا "أنا أول من فتح الباب للقاضي صوان وأنا أحارب الفساد من أوّل الطريق، فهل لأنني لم أنزل الى المرفأ أصبح أنا الفاسد". وتابع قائلا "أنا احتكم الى الدستور في موضوع ادعاءات صوان والمادة 70 تنظم هذا الامر، وأنا أول رئيس حكومة ويبدو آخر رئيس افتح بابي لصوان".



ولفت دياب في دردشة مع الصحافيين، الى انه تم عقد 20 اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع في عهد حكومتي لم يرفع أحد يده من الذين يعلمون بوجودهم ليبلغنا ان هناك 2700 طن من النيترات بالمرفأ خطيرة. وسأل "أيعقل ان لا يكون هناك قاض تم الادعاء عليه، وأنا لا أؤمن بالصدف هناك أمور غير طبيعية حصلت ولا أعلم ما اذا كانت مدروسة".



واشار الى اننا "سمعنا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان هناك مليارين قبل الوصول الى الاحتياط، مع أنه لم يبلّغني مباشرة بالرقم ومع اعتماد الترشيد يكفينا المبلغ ستة أشهر". واكد "رفضه رفع الدعم ويجب ان يتوجه فقط للمحتاجين". اضاف "تأخرنا كثيرا بالحل ولن أدعو الى جلسات لمجلس الوزراء لان هذا مخالف للدستور".



واوضح بان اغلاق المطار مسألة غير ضرورية في هذه المرحلة، والاقفال العام اذا كان هناك حاجة له سيتقرر الاسبوع المقبل بعد تقييم اللجنة التقنية.