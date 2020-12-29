وزير الصحّة يكشف .. لبنان في عين العاصفة في هذا التاريخ!

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أكّد وزير الصحة حمد حسن بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أّن "كلّ السجالات والأفكار المطروحة لن تُؤخّر من وصول لقاح كورونا في الوقت الذي أعلناه سابقاً"

وقال: "الجدل بشأن قرار إقفال البلد هو "جدل بيزنطي" فوزارة الصحة والجهات المعنية تتابع إصابات كورونا ويتمّ إقفال البلدات التي ترتفع فيها الحالات والوقت وعلى الجميع تحمّل المسؤولية".

وتوقع حسن أن "ترتفع إصابات كورونا بعد الأعياد"، مشيراً إلى انّ "ما يحصل مؤشر غير سليم يضعنا في عين العاصفة بعد 10 كانون الثاني".

وعن وصول حالات مصابة بفيروس كورونا المتحوّر، أعلن أنّه يتم متابعة الحالات التي وصلت من بريطانيا، موضحاً أنّه "لا يمكن تعليق الطيران مع هذا البلد من دون تعليقه مع بلدان أخرى وصلت إليها أيضاً حالات مصابة بفيروس كورونا المتحوّر".