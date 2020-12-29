توقيفه بالجرم المشهود!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بالجرم المشهود، وبعد عملية رصد ومتابعة دامت قرابة شهرين، أوقفت قوة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة الحازمية، أحد المطلوبين للقضاء بجرم تجارة وترويج المخدّرات، ويدعى:

- ر. د. (مواليد عام 1981، لبناني) وهو من أصحاب السوابق وينشط في ترويج المخدرات في داخل مخيم صبرا وفي محلّة طريق المطار على متن سيارة نوع "BMW" لون كحلي.

ضُبِطَ في داخل سيّارته كميّة من المخدّرات، إضافةً إلى ضبط كميّة أخرى في سيّارة ثانية نوع "كيا سيراتو" لون أبيض عائدة له، مركونة في محلّة عين الرمانة.

مجموع الكمية المضبوطة عبارة عن: 129 علبة بلاستكية تحتوي 1,128 كلغ قائم من مادة الكوكايين، كمية من حشيشة الكيف و100 حبة نوع "Tramadol".

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص.