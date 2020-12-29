عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 كانون الأول 2020

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نداء الوطن: "الورقة الحكومية": طهران تنتظر بايدن

سيناريوات الانتقام لسليماني: "أرامكو 2"؟



النهار: الصراع يتمدد لاسقاط التشكيلة .. والمبادرة الفرنسية؟

الجمهورية: سيناريوهات خطيرة تملأ الفراغ



البناء: اهتمام أميركيّ «إسرائيليّ» بكلام السيّد نصرالله: العقاب سيطال الجميع والصواريخ تضاعفت

الملف الحكوميّ في عطلة حتى مطلع العام... بين أزمة الثقة وانتظار بايدن / السفير السوريّ: لتنسيق حكوميّ لتسريع العودة في ظل الوضع الاقتصاديّ



l'oreint le jour: L'offre de spiritueux libanais s'étoffe

the daily star: Joumblatt blames Aoun, Hezbollah, Hariri for deadlock