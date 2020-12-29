أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 29 كانون الأول 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت الأوساط السياسية أمام كلام السيد حسن نصرالله عن أسباب داخلية لا خارجية وراء تعقيد تشكيل الحكومة وربط الأمر بأزمة الثقة بين الرئاستين ورأت فيه اطمئناناً من حزب الله لجهة تمثيله في الحكومة، رغم الكلام الأميركي ونفي للاتهامات للرئيس المكلف بالتزام فيتو أميركي على الحزب.

كواليس

تقول مصادر أمنية عراقية إن التحقيقات في تفاصيل البعد المحلي لاغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس قاربت من نهايتها وقد كشفت الكثير من المتورّطين والشبكات وقدّمت صورة واضحة عن كيفية تنفيذ عملية الاغتيال.

نداء الوطن: خفايا



عُلم أنّ هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بشكوى جزائية بوجه مجلس الانماء والاعمار وشركة سوكلين واحدى الشركات العقارية وعدد من المتعهدين، بجرم المسؤولية عن الفيضان الذي حصل في كانون الأول 2019 في منطقة الناعمة على الاوتوستراد الساحلي.

اللواء: أسرار

همس

وضعت المصارف اللبنانية خطة استراتيجية للتعافي، بمعزل عن خطة الدولة، ليس أقلها بيع أصول، وإعادة النظر بالجسم الوظيفي.



لغز

توزّع جمعيات مرتبطة بجهات دولية أو مانحة مساعدات، بتنسيق مباشر مع جهات على الأرض، كجواز مرور.



غمز

يُشجّع مرجع، لا حق له بالتدخل، في إعادة النظر ببعض إجراءات الحصانة، لدى المحاكم غير المدنية.