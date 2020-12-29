الخارجية السورية : لن ندّخر جهداً في سبيل عودة السوريين إلى بلدهم

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الوطن السورية : أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين، أن الحكومة السورية اتخذت خطوات لإعادة اللاجئين وستستمر، كاشفاً عن عدة إجراءات تدرس على الطاولة، والقاعدة العامة بالنسبة للحكومة السورية هي أنه لن يتم ادخار أي جهد ولن يتم التقصير باتخاذ أي إجراء يساهم في تسهيل عودة المواطنين السوريين إلى بلدهم، حيث ستقدم كل التسهيلات وكل المساعدات بما يمكنهم من العيش بشكل لائق في بيوتهم ومدنهم وقراهم.

وفي رده على سؤال آخر لـ«الوطن»، لفت سوسان إلى اجتماع اللجنة السورية الروسية المشتركة الذي سينعقد في الربيع القادم، حيث سيكون جدول أعمالها غنياً جداً، ويجري حالياً العمل عليه بشكل حثيث لدى الجهات المعنية بين الطرفين، من أجل أن «نكون جاهزين عند انعقادها، للمضي بالمشاريع التي تلبي المصلحة السورية، وتنعكس بشكل مباشر على المواطن السوري».