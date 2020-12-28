وفد من حزب الله يزور مكتب هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر‎

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زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة بيروت والجبل في الحزب السيد حسين فضل الله ووفد من لجنة المنطقة مكتب هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر حيث كان في استقبالهم مسؤول قطاع جبل لبنان الجنوبي وبيروت الثانية السيد ربيع طراف، منسق قضاء بعبدا السيد بشارة أبي جرجس ومنسق بيروت الثانية السيد ناجي الخال وفد من القطاع، وذلك من أجل الثاني بمناسبة الأعياد المجيدة.

وقد تباحث المجتمعون في أهمية التنسيق والتواصل الدائم خاصةً في الأمور المعيشية والإقتصادية للناس وأهمية وجود حكومة تقوم بواجبها الفعلي تجاه الشعب.