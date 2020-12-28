21 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة، انه ب"استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 26/12/2020، أظهرت النتائج وجود إحدى وعشرين (21) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 26/12/2020 كالتالي:

حلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (أربع حالات إيجابية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية)

حلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (أربع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 419 (جميعها سلبية)".