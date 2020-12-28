بول كنعان هنأ وديع الخازن على اختياره عميدا للمجلس العام الماروني

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هنأ رئيس "تجمع موارنة من أجل لبنان" المحامي بول يوسف كنعان الوزير السابق الشيخ وديع الخازن على اختياره عميدا للمجلس العام الماروني، على اثر العملية الانتخابية التي جرت وانتخبت بموجبها هيئة ادارية جديدة للمجلس.



واعتبر كنعان انه "كانت للخازن بصمات على الصعيدين الوطني والمسيحي طوال رئاسته للمجلس على مدى 10 عاما، طبعها بالاهتمام بشؤون الطائفة وشجونها، وكان الى جانب بطريركيتها واساقفتها وكهنتها ورهبانها وراهباتها الخادم الامين والرجل الفاعل والساعي دائما الى مد جسور التواصل من اجل الموارنة ولبنان، فاستحق احترام الجميع وتقديرهم لعطاءاته".



وختم كنعان: " نتمنى للهيئة الادارية الجديدة للمجلس التوفيق، برعاية سيادة المطران بولس عبد الساتر، راعي ابرشية بيروت المارونية، وبمتابعة من العميد الخازن، الذي سيضع خبرته ومعرفته في خدمة المجلس والرعية كما عادته ".