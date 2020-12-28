إقفال أمانة السجل العقاري في الكورة 3 أيام بقرار من محافظ الشمال

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أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بإقفال امانة السجل العقاري في الكورة لمدة ثلاثة ايام، منعا لتفشي جائحة كورونا ولإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بناء على كتاب أمين السجل العقاري في الكورة مارون مقبل.



وجاء في نص القرار: "المادة الأولى : تقفل أمانة السجل العقاري في الكورة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من نهار الثلاثاء الواقع في 29/12/2020 ولغاية نهار الخميس الواقع في 31/12/2020 وذلك بعد تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا لاتخاذ العينات والفحوصات اللازمة من الموظفين والمخالطين.



المادة الثانية: تكلف قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع أمين السجل العقاري في الكورة، تنظيم مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الأصول.



المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره".