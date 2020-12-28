دهم منزلي مطلوبَين في نبحا وبريتال... وهذا ما ضُبط فيهما

A + A -

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من الجيش بتاريخ 27 /12 /2020 في بلدة نبحا – بعلبك منزل المطلوب (ع.أ.) لإطلاقه النار من سلاح حربي وقذيفتي أر بي جي في الهواء، حيث أوقفت داخله السوري (م.ع.) لعدم حيازته أوراقاً ثبوتية. كما ضبطت آلتين لتصنيع المخدرات وكمية من الذخائر والمماشط، إضافة إلى جهاز اتصال لاسلكي وأسلحة صيد وذخائر عائدة لها وعدد من الهواتف الخلوية.

وبالتاريخ نفسه، دهمت دوريّة أخرى في بلدة بريتال منزل المطلوب (ح.أ.) لتوافر معلومات عن قيامه بسرقة سيارة، وضبطت داخله كمية من بودرة وبذور حشيشة الكيف.

سُلّم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصّة وبوشر التحقيق.