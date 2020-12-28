الرئيس عون تلقّى برقيتين من روحاني والأسد.. اليكم التفاصيل

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بطاقات معايدة لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، من الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، ورئيسة المحكمة الخاصة بلبنان ايفانا هردليكوفا.



وتلقى الرئيس عون أيضا برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني الذي أمل "ان يتكمن البشر اليوم، وخاصة اتباع الديانات السماوية من انتهاج طريق السمو والكمال البشري باستلهام التعاليم السامية لأنبياء الله والتمسك بنهجهم"، معربا عن تمنيه في "ان يساهم قادة الدول، في ضوء عزمهم وجهودهم المشتركة من العمل بجدية اكبر للخروج من الازمات."



وابرق بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي مهنئاً، وجاء في برقيته: "أحببت ان اعايد فخامتكم، وان اضم صلاتي الى صلاتكم وصلاة الكنيسة بأسرها لكي يغيّر العمّانوئيل وجه العالم ويحوّل البشرية، جاعلا من الناس كلهم اسرة واحدة."