وزير الصحة من بعبدا: حجزنا مليوني جرعة لقاح تكفي 20 في المئة من اللبنانيين

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وبحث معه في الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاق مع شركة "فايزر" للحصول على لقاحات ضد وباء كورونا.

وقال وزير الصحة بعد اللقاء: "بتوجيه ودعم من فخامة الرئيس، السلطة الصحية أخذت القرار المناسب بتغطية المجتمع اللبناني بلقاح "فايزر" وأخذنا الإذن بالتفاوض لإمكانية إدخال بعض التعديلات على العقد".

وأضاف أنّ "الخطوة التي قمنا بها اليوم يجب أن تكون موقع ثقة لأنها مبنية على معطيات طبية موثوقة، وقمنا بحجز ما يقارب مليوني جرعة لقاح وهي تكفي لـ 20% من اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية".