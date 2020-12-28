living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر تستنكر إحراق مخيم النازحين في بحنين

28
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في مداخلة له ، عبر إذاعة صوت المدى ، مع الإعلامية رندلى جبور ، استنكر منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر نقولا الشدراوي إحراق مخيم النازحين السوريين في بحنين ، داعياً إلى أن تتولى الدولة اللبنانية ملف النزوح لكي يتم تحصينه من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية .
 
كما اعتبر أن عودة النازحين هي مصلحة لبنانية عليا لا يجوز تسييسها بل المطلوب إبعادها عن التجاذب السياسي الداخلي والتوافق على كيفية تحمل العبء الإقتصادي للنزوح .
 
ودعا إلى التعاطي مع موضوع النازحين من منطلق أخوي وإنساني وعدم ترك المجال لاستغلال أي طرف ثالث للخلافات الفردية التي يمكن أن تحصل بين العامل ورب العمل أو بين أي مواطن لبناني وأي مواطن سوري وقطع الطريق على أي محاولة فتنة بين اللبنانيين والسوريين .
 
وتعليقاً على دعوة وزارة الخارجية السورية المواطنين السوريين للعودة إلى بلادهم ، اعتبر الشدراوي أن هذا هو الموقف الطبيعي حيث كانت السلطات السورية وما زالت تسعى إلى تسهيل وتحفيز عودة النازحين إلى بلادهم .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout