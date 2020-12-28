اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر تستنكر إحراق مخيم النازحين في بحنين

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في مداخلة له ، عبر إذاعة صوت المدى ، مع الإعلامية رندلى جبور ، استنكر منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر نقولا الشدراوي إحراق مخيم النازحين السوريين في بحنين ، داعياً إلى أن تتولى الدولة اللبنانية ملف النزوح لكي يتم تحصينه من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية .

كما اعتبر أن عودة النازحين هي مصلحة لبنانية عليا لا يجوز تسييسها بل المطلوب إبعادها عن التجاذب السياسي الداخلي والتوافق على كيفية تحمل العبء الإقتصادي للنزوح .

ودعا إلى التعاطي مع موضوع النازحين من منطلق أخوي وإنساني وعدم ترك المجال لاستغلال أي طرف ثالث للخلافات الفردية التي يمكن أن تحصل بين العامل ورب العمل أو بين أي مواطن لبناني وأي مواطن سوري وقطع الطريق على أي محاولة فتنة بين اللبنانيين والسوريين .

وتعليقاً على دعوة وزارة الخارجية السورية المواطنين السوريين للعودة إلى بلادهم ، اعتبر الشدراوي أن هذا هو الموقف الطبيعي حيث كانت السلطات السورية وما زالت تسعى إلى تسهيل وتحفيز عودة النازحين إلى بلادهم .