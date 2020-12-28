لجنة شؤون المراة في التيار وزرعت هدايا وحلوى على أطفال هيئات طرابلس، الزهراني والبقاع الغربي‎

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بمناسبة عيد الميلاد وبتمويل من لجنة شؤون المرأة في قطاع الإنتشار - بوسطن، نظّمت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر حفلة وزع فيها بابا نويل الهدايا والحلوى على ٣٢٥ طفل وطفلة من هيئات طرابلس، الزهراني والبقاع الغربي في التيار الوطني الحر وذلك بحضور منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة ومنسق قطاع الإنتشار السيد إيلي حنا.

المقر العام للتيار الوطني الحر - سنتر ميرنا الشالوحي.

٢٦ كانون الأول ٢٠٢٠.

#التيار_الوطني_الحر

#قطاع_الانتشار

@FPM Tripoli - تيار طرابلس

@FPM West Bekaa - تيار البقاع الغربي

@FPM Zahrani - تيار الزهراني

@FPM Women's Committee - اللجنة المركزية لشؤون المرأة

جبران باسيل - Gebran Bassil@