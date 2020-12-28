بالصور - حادث مروّع في بيروت اليوم.. انتشال فتاتين والثالثة جثة!

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان:

"حوالى الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الاثنين الواقع فيه 28-12-2020، حصل حادث سير مروع على أوتوستراد الكرنتينا أمام مبنى غرفة التحكم المروري (مبنى البتلوني) حيث اصطدمت سيارة من نوع مرسيدس CLA 250 لون أبيض تحمل اللوحة رقم 571199/ب، بداخلها ثلاث فتيات في العقد الثاني من العمر، بشاحنة تحمل الرقم 353089/م، مما أدى الحادث الى تحطم مقدمة السيارة وتطاير أجزاء وصلت الى أمام مدخل قيادة فوج حرس بيروت.

على الفور قامت وحدة الاسعاف والانقاذ في فوج اطفاء مدينة بيروت وبالسرعة القصوى على محاولة انقاذ الفتاتين العالقتين داخل السيارة بواسطة معدات الهيدروليك ونجحوا في ذلك حيث تم سحبهما وهما على قيد الحياة مصابتان بكسور ورضوض وهما (آ.ص.) و ( ل.ع.)، اما الفتاة الثالثة وتدعى (ل.ح.) فقد فارقت الحياة على الفور وتم انتشالها جثة هامدة بعد أن قذفتها قوة الحادث الى خارج السيارة لتستقر على الرصيف خلف السيارة، وقد نقل الفتاتين المصابتين من قبل فوج اطفاء مدينة بيروت الى مستشفى الروم لتلقي العلاج".