نشاط ميلادي بالتعاون بين لجنة شؤون المرأة المركزية وقطاع الانتشار‎

A + A -

من اجواء عيد الميلاد اقامت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر حفلا امتد على يومين في ٢٦ و٢٧ كانون الأول وذلك في مقر العام التيار الوطني الحر ميرنا الشالوحي وضمن نشاطاتها الميلادية.

حيث قام بابا نويل في اليوم الأول وبحضور منسق قطاع الإنتشار السيد ايلي حنا ومنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي بتوزيع القرطاسية والحلوى على ٤٠٠ طفل من هيئات التيار الوطني الحر خلال مسؤولات لجان المرأة الموزعة في جميع الاقضية على الاراضي اللبنانية .

واستكمل بابا نويل لليوم الثاني توزيع الهدايا على ٣٥٠ طفل من أولاد لجنة الانضباط في التيار الوطني الحر.

شاركت في توزيع الهدايا نائبة الرئيس للشؤون الادارية السيدة مارتين نجم كتيلي كما ألقت منسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي كلمة شكرت فيها لجنة شؤون المرأة في قطاع الإنتشار كولكو كندا على تقديم الهدايا كما شكرت مسؤولة اللجنة السيدة نينا عنيد على المبادرة