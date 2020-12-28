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لقاء لهيئة كولكو كندا مع منسق عام الانتشار ايلي حنا

28
DECEMBER
2020
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أقامت هيئة كولكو كندا في التيار الوطني الحر لقاءا حواريا على تطبيق "زووم " مع منسق عام قطاع الانتشار السيد ايلي حنا .
 
شارك في الاجتماع الى جانب  منسق عام كولكو- كندا فواز بادور الهيئة التنفيذية ولجانها ،الهيئات المحلية ولجانها التنفيذية . أستهل الحوار بكلمة ترحيبية بمنسق عام الانتشار الذي شكر بدوره كولكو كندا على أستضافته .هذا وقد جرى حوارا مطولا مع السيد حنا الذي بدأه بالتعارف على كافة أعضاء كولكو ومعايدتهم ومن ثم شرح مفصلا خطة عمله للمرحلة المقبلة لقطاع الانتشار وسعيه الى أن يكون هذا القطاع من الأنجح بين القطاعات .ثم استمع الى وجهات نظر وآراء الجميع دون استثناء في مختلف الامور التنظيمية والسياسية.
 
في الختام أثنى منسق عام كولكو- كندا فواز بادور على العمل والجهد التي تقوم به كولكو كندا على كافة الأصعدة تجاه التيار والوطن الام لبنان وشكر للجميع حضورهم و وقتهم الثمين، كما شكر منسق عام الانتشار على حضوره الغني والمثمر وأفكاره  البناءة ،وبدوره شكر منسق عام الانتشاركولكو-كندا على استضافته وأثنى على حسن سير عملها بكافة هيئاتها ولجانها وتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح .
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