الحريري الى باريس في رأس السنة

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الجمهورية: في مؤشر الى انّ لا شيئاً متوقعاً حكومياً قبل السنة الجديدة، غادر الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة أمس الى الخارج «في زيارة عائلية» على حدّ تغريدة له عبر «تويتر».

وفي ظلّ التكتم الذي احاطت به مصادر «بيت الوسط» وجهة الحريري المباشرة بالصمت، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّه وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة بعد ظهر امس، على ان يزور الرياض قبل ان يكون في اليوم الاخير من السنة في باريس الى جانب افراد عائلته، حيث يمضي ثلاثة ايام على الأكثر، على ان يعود الى بيروت مطلع الأسبوع المقبل.