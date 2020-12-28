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عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 كانون الأول 2020

28
DECEMBER
2020
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 الأخبار: مخيم المنية: العراء الأخير

لدينا من الصواريخ الدقيقة ضعفا ما كان لدينا قبل عام | نصرالله: قتلة سليماني سيُقتلون

 

 

 

نداء الوطن: ترقّب دخول فرنسي على خط "الحقائب الخلافية" مطلع العام
الراعي "يبقّ البحصة": يرهنون مصير لبنان بدول أخرى

 

 

 

الديار: فوضــى اقتصاديــة ومالــية ونـــقديـــة وسياسية... فمن يــدفـــع الـــثـــمــــن ؟
إعادة تركيز الثروات لمصلحة التجّار.. والمـــواطـــن يـــزيـــد فقراً
خــطـــوات يجـــب القيام بها حكومياً لتفادي الـــتدهـــور الاجتماعي

 

 



النهار: فريق التعطيل يشلّ التأليف وبكركي تصعّد المواجهة

 

 

 


الجمهورية: التأليف في مراوحة بلا أفق

 

 

 


النهار: فريق التعطيل يشلّ التأليف وبكركي تصعّد المواجهة

 

 

 


the daily star: Cabinet bid on hold, Rai to resume mediation

 

 

 


l'orient le jour: Raï se réapproprie les thèses souverainistes du 14 Mars

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