عناوين الصحف ليوم الأثنين 28 كانون الأول 2020

الأخبار: مخيم المنية: العراء الأخير
لدينا من الصواريخ الدقيقة ضعفا ما كان لدينا قبل عام | نصرالله: قتلة سليماني سيُقتلون
نداء الوطن: ترقّب دخول فرنسي على خط "الحقائب الخلافية" مطلع العام
الراعي "يبقّ البحصة": يرهنون مصير لبنان بدول أخرى
الديار: فوضــى اقتصاديــة ومالــية ونـــقديـــة وسياسية... فمن يــدفـــع الـــثـــمــــن ؟
إعادة تركيز الثروات لمصلحة التجّار.. والمـــواطـــن يـــزيـــد فقراً
خــطـــوات يجـــب القيام بها حكومياً لتفادي الـــتدهـــور الاجتماعي
النهار: فريق التعطيل يشلّ التأليف وبكركي تصعّد المواجهة
الجمهورية: التأليف في مراوحة بلا أفق
النهار: فريق التعطيل يشلّ التأليف وبكركي تصعّد المواجهة
the daily star: Cabinet bid on hold, Rai to resume mediation
l'orient le jour: Raï se réapproprie les thèses souverainistes du 14 Mars