أسرار الصحف ليوم الأثنين 28 كانون الأول 2020

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اللواء: أسرار

همس

يُتابع رؤساء الحكومات السابقون تطورات الوضع السياسي والتعقيدات المفتعلة لعرقلة تأليف الحكومة خلال اجتماعات مستمرة تبقى بعيدة عن الإعلام!

لغز

أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات «المغرضة» التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب!

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أن أكثر من أربعة آلاف حجز سفر من دولة عربية الى بيروت تمّ تعليقها بسبب تطورات جائحة "كورونا".

يتردد أنّ أكثر من 120 ألف لبناني مغترب وصلوا إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد.

تضغط كتلة نيابية وازنة على حزب حليف لها كي لا يدعم مطلب "التيار الوطني الحر" في نيل "الثلث المعطل" في الحكومة.