أسرار الصحف ليوم الأثنين 28 كانون الأول 2020

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اللواء: أسرار

همس

يُتابع رؤساء الحكومات السابقون تطورات الوضع السياسي والتعقيدات المفتعلة لعرقلة تأليف الحكومة خلال اجتماعات مستمرة تبقى بعيدة عن الإعلام!

لغز

أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات «المغرضة» التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب!

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أن أكثر من أربعة آلاف حجز سفر من دولة عربية الى بيروت تمّ تعليقها بسبب تطورات جائحة "كورونا".

يتردد أنّ أكثر من 120 ألف لبناني مغترب وصلوا إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد.

تضغط كتلة نيابية وازنة على حزب حليف لها كي لا يدعم مطلب "التيار الوطني الحر" في نيل "الثلث المعطل" في الحكومة.

الجمهورية: أسرار

عمليات دهم مرتقبة.. والسبب؟

تستعد القوى الأمنية لتنفيذ عمليات دهم في بعض المناطق بعد توثيق معلومات عن تخزين مواد مدعومة تكفي السوق المحلية حتى تموز المقبل.

فشل في الإفراج عن موقوفين..

فشلت مرجعية سياسية في تأمين الإفراج عن موقوفين في ملف دقيق ما زال قيد المعالجة رغم التكاليف الباهظة التي دفعها ذوو الموقوفين.

يعرقلون لأنهم متورطون!

كشف مستشار سابق لمسؤول كبير أن المحيطين به يُصرّون على عرقلة تشكيل الحكومة والتدقيق الجنائي لأنهم متورطون.