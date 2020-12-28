دخول فرنسي على خط توزيع "الحقائب"

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نداء الوطن : حكومياً، تحدثت مصادر مواكبة للملف الحكومي عن ترقب "دخول فرنسي مباشر مطلع العام على خط الحقائب التي يدور الخلاف حولها بين الرئيسين عون والحريري"، ولم تستبعد أن يشهد الشهر المقبل "زيارات فرنسية إلى بيروت للضغط باتجاه حل هذا الخلاف، عبر طروحات تركز بشكل مباشر على حقيبة العدل عبر إلحاق التسميات المقترحة لتوليها، بالحقائب الوزارية الأخرى التي يجب أن تتولاها شخصيات اختصاصية غير محسوبة على أي جهة سياسية، لما لوزارة العدل من دور أساسي في المرحلة المقبلة، حيث ستكون أمامها استحقاقات تحتاج إلى تكريس مفهوم استقلالية القضاء في مهمات الإصلاح ومكافحة الفساد".