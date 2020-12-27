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وفد من تكتل لبنان القوي يزور بكركي للمعايدة

27
DECEMBER
2020
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وفد من تكتل لبنان القوي يزور بكركي للمعايدة، وعطاالله يؤكد دور بكركي التاريخي، وعلى التوافق الكبير بين الراعي ورئيس الجمهورية لبناء دولة المؤسسات

بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل / زار وفد من تكتل لبنان القوي ضمّ النواب ادي معلوف، روجيه عازار، وجورج عطاالله بكركي، لتقديم التهاني بعيد الميلاد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي.
وتخلل اللقاء جولة افق على الملفات التي تشكل حديث الساعة على الساحة اللبنانية، في ظل توافق على مجمل المقاربات.
واكد عطاالله بعد اللقاء على القواسم المشتركة بين التكتل والراعي والتوافق على نظرة موحدة لمقاربة الحلول، وقال:" لمسنا عند غبطته عمق الهمّ الحاضر لديه، وهذا ما يُؤكد على الدور التاريخي والوطني لبكركي".
ونقل عطاالله عن الراعي تشديده على الدور الجامع المطلوب من كافة القوى الوطنية وخصوصاً المسيحية منها لإنتشال لبنان من الازمات التي يتخبّط بها، مؤكداً على التوافق الكبير بين الراعي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيما خص احترام الدستور وبناء دولة المؤسسات والحفاظ عليها ضمن الاسس الدستورية.
وإختُتم اللقاء بين المجتمعين بالدعاء بأن تحمل الايام المقبلة الخير والبركة والسلام لجميع اللبنانيين

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