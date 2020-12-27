خارجية سوريا تعرب عن أسفها للحريق الذي تعرض له مخيم النازحين في بحنين

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أعربت وزارة الخارجية السورية عن "الأسف الشديد للحريق الذي تعرض له مخيم اللاجئين السوريين في بحنين قضاء المنية بلبنان، مما أدى إلى ترويع المقيمين فيه وحرمان عدد منهم من المأوى".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تأكيده أن "سوريا تهيب بالقضاء اللبناني المختص والأجهزة اللبنانية المعنية تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الحادث وتأمين الحماية والرعاية للمهجرين السوريين".

وأشار إلى أن "سوريا تجدد الدعوة للمواطنين الذين أرغموا على مغادرة البلاد بفعل الحرب الظالمة للعودة إلى وطنهم وأن الحكومة تبذل كافة الجهود لتسهيل عودتهم.



